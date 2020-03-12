На Луганщине на блокпосту задержали микроавтобус, «начиненный» оружием и боеприпасами. ФОТО

Сегодня, 12 марта, на блокпосту «Лисичанск-Бахмут» оперативники управлений уголовного розыска и стратегических расследований, работники СБУ и спецназовцы пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Во время проверки автомобиля «Volkswagen Transporter» правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм. В настоящее время осмотр продолжается.

На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации. Проводятся первоочередные действия для установления источника происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.