Где можно использовать тельфер

В наше время, когда технологии развиваются с каждым днем, вопрос о передвижении либо поднятии груза даже относительно большой массы решается довольно просто. Если ранее приходилось использовать физическую силу, то сейчас для данных манипуляций существуют различные модификации электрических тельферов. В этой статье речь пойдет о сфере применения данных агрегатов.

Электрические лебедки довольно успешно применяются в самых разных сферах индустрии, стройки, сельского хозяйства, складских помещений, а также в разработке механизмов для подымания очень весомых объектов. Строго запрещается использовать это оборудование для подъёма или транспортировки людей, перемещения металла в раскаленном и жидком состоянии, ядовитых материалов, в помещениях, где есть взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также пожаро- и взрывобезопасных местах (исключение — специальные взрывозащищённые модификации).

Данный транспортно-подъемный агрегат также используется во всевозможных отраслях промышленности. В основном, лебедки электрические используются как самостоятельный агрегат, но также могут выступать и в составе подъёмной системы более конструктивно трудных грузоподъёмных устройств. Электролебедки применяют для изготовления кран-балок (мостовые, козловые, консольные, стреловые). Например, консольный кран, в конструкцию которого входит электрический тельфер, используется для перемещения и монтажа деталей с большой массой на производственную линию.

Применение этого электрического оборудования дает возможность довольно эффективно и быстро произвести подъем даже очень сложных, тяжёлых и неудобных грузов. Различие электрического от ручного грузоподъёмного устройства состоит в том, что электротельфер выигрывает за счет очень большой скорости работы и минимальных физических усилий. Следовательно, это позволяет в разы увеличить интенсивность и продуктивность трудовой деятельности в данной сфере. Во множестве случаев применение электротельфера считается единственной альтернативной и правильной (с точки зрения экономики) вариацией. Далее рассмотрим самые основные примеры главных сфер использования данного грузоподъемного агрегата:

Стройка. Если нет возможности использования строительного крана, то электролебедка очень выручит Вас в ходе проведения работы внутри зданий. К примеру, чтобы переместить паллету кирпичей на третий этаж, установить лестничный стальной пролет или железобетонные колонны. Тельфер очень часто используется для поднятия строительных материалов или конструктивных узлов на требуемую высоту.

Если нет возможности использования строительного крана, то электролебедка очень выручит Вас в ходе проведения работы внутри зданий. К примеру, чтобы переместить паллету кирпичей на третий этаж, установить лестничный стальной пролет или железобетонные колонны. Тельфер очень часто используется для поднятия строительных материалов или конструктивных узлов на требуемую высоту. Индустрия. Практически везде, где в производственной линии присущ большой вес, используется электротельфер, или конструкция на базе данного агрегата. Это металлургия, текстильное направление, лесоводство, рыбоводство, сельское хозяйство, сборочные фабрики по производству автомобилей, самолетов, суден и прочее. В производственных целях электрическая лебедка может применяться как составная часть крана (производится монтаж к грузовой каретке)

Практически везде, где в производственной линии присущ большой вес, используется электротельфер, или конструкция на базе данного агрегата. Это металлургия, текстильное направление, лесоводство, рыбоводство, сельское хозяйство, сборочные фабрики по производству автомобилей, самолетов, суден и прочее. В производственных целях электрическая лебедка может применяться как составная часть крана (производится монтаж к грузовой каретке) Производственные отрасли с особенным режимом. В этой сфере нужно применять такие лебедки, которые изготовлены из взрывобезопасных материалов, также имеющие особую защиту. Она предотвращает возможность искрения и возгорания. К данным отраслям можно отнести следующие: нефтехимическая, горнодобывающие комбинаты, заводы по переработке сырья, и другие.

В этой сфере нужно применять такие лебедки, которые изготовлены из взрывобезопасных материалов, также имеющие особую защиту. Она предотвращает возможность искрения и возгорания. К данным отраслям можно отнести следующие: нефтехимическая, горнодобывающие комбинаты, заводы по переработке сырья, и другие. На открытой местности. Влага, осадки, пыль, низкие температуры – негативные аспекты для работоспособности лебедки в этом случае, поэтому она должна иметь специальную защиту от данных факторов.

Помимо вышеперечисленного, электротельфер часто используется для погрузочно-разгрузочных работ: в аэропорте, складах, железнодорожных станциях, техническом обслуживании и мастерских. Поэтому тельфер – универсал в грузоподъемной сфере.