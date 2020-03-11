Где можно использовать тельфер

В наше время, когда технологии развиваются с каждым днем, вопрос о передвижении либо поднятии груза даже относительно большой массы решается довольно просто. Если ранее приходилось использовать физическую силу, то сейчас для данных манипуляций существуют различные модификации электрических тельферов. В этой статье речь пойдет о сфере применения данных агрегатов.
Электрические лебедки довольно успешно применяются в самых разных сферах индустрии, стройки, сельского хозяйства, складских помещений, а также в разработке механизмов для подымания очень весомых объектов. Строго запрещается использовать это оборудование для подъёма или транспортировки людей, перемещения металла в раскаленном и жидком состоянии, ядовитых материалов, в помещениях, где есть взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также пожаро- и взрывобезопасных местах (исключение — специальные взрывозащищённые модификации).
Данный транспортно-подъемный агрегат также используется во всевозможных отраслях промышленности. В основном, лебедки электрические используются как самостоятельный агрегат, но также могут выступать и в составе подъёмной системы более конструктивно трудных грузоподъёмных устройств. Электролебедки применяют для изготовления кран-балок (мостовые, козловые, консольные, стреловые). Например, консольный кран, в конструкцию которого входит электрический тельфер, используется для перемещения и монтажа деталей с большой массой на производственную линию.
Применение этого электрического оборудования дает возможность довольно эффективно и быстро произвести подъем даже очень сложных, тяжёлых и неудобных грузов. Различие электрического от ручного грузоподъёмного устройства состоит в том, что электротельфер выигрывает за счет очень большой скорости работы и минимальных физических усилий. Следовательно, это позволяет в разы увеличить интенсивность и продуктивность трудовой деятельности в данной сфере. Во множестве случаев применение электротельфера считается единственной альтернативной и правильной (с точки зрения экономики) вариацией. Далее рассмотрим самые основные примеры главных сфер использования данного грузоподъемного агрегата:
- Стройка. Если нет возможности использования строительного крана, то электролебедка очень выручит Вас в ходе проведения работы внутри зданий. К примеру, чтобы переместить паллету кирпичей на третий этаж, установить лестничный стальной пролет или железобетонные колонны. Тельфер очень часто используется для поднятия строительных материалов или конструктивных узлов на требуемую высоту.
- Индустрия. Практически везде, где в производственной линии присущ большой вес, используется электротельфер, или конструкция на базе данного агрегата. Это металлургия, текстильное направление, лесоводство, рыбоводство, сельское хозяйство, сборочные фабрики по производству автомобилей, самолетов, суден и прочее. В производственных целях электрическая лебедка может применяться как составная часть крана (производится монтаж к грузовой каретке)
- Производственные отрасли с особенным режимом. В этой сфере нужно применять такие лебедки, которые изготовлены из взрывобезопасных материалов, также имеющие особую защиту. Она предотвращает возможность искрения и возгорания. К данным отраслям можно отнести следующие: нефтехимическая, горнодобывающие комбинаты, заводы по переработке сырья, и другие.
- На открытой местности. Влага, осадки, пыль, низкие температуры – негативные аспекты для работоспособности лебедки в этом случае, поэтому она должна иметь специальную защиту от данных факторов.
Помимо вышеперечисленного, электротельфер часто используется для погрузочно-разгрузочных работ: в аэропорте, складах, железнодорожных станциях, техническом обслуживании и мастерских. Поэтому тельфер – универсал в грузоподъемной сфере.comments powered by HyperComments