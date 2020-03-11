Падение давления в системе двигателя. Диагностика. Рекомендации устранения неполадки

В приоритете владельцев автомобилей всегда была исправность транспортного средства и его оптимальное использование в соответствующих условиях. По сути работы двигатель внутреннего сгорания, является мощным силовым агрегатом, с наличием большого количества узловых соединений и комплектации нагруженными деталями.

Вся система передачи движения нуждается в качественной и своевременной смазке, которая обеспечивается подачей масла под определенным давлением. Регулировка уровня масла в системе двигателя обеспечивает комплексный уход за всеми деталями, предотвращая преждевременный износ.

Характеристики падения давления

Первым признаком неполноценной подачи масла в систему двигателя является индикатор на панели автомобиля, который призван сигнализировать о неисправностях. Она может говорить о недостаточном количестве масла или падении давления в системе, но точную причину сможет определить только полная диагностика или специализированный осмотр машины.

Признаки падения давления:

работа двигателя сопровождается усилением звукового шума;

гидрокомпенсаторы на клапанах стучат или появляется посторонний звук с их стороны;

изменение уровня масла;

появление на поверхности смазки эмульсии или пены;

маслосодержащий бак имеет запах, характерный топливу;

увеличивается расход горючего.

Падение давления в системе создает масляное голодание двигателя, поэтому при такой проблеме движение категорически запрещено, поскольку имеет высокие показатели опасности на дороге.

Рекомендации по устранению неполадки

Индикатор давления может не иметь постоянного сигнала, что характеризуется особенностями производственного процесса. Встречаются случаи, когда сигнал поступает исключительно при активной работе двигателя, исчезая после полной его остановки. Или система предотвращения глобальной поломки сигнализирует при холостом ходе, но после полного запуска двигателя резко гаснет. Это говорит о потребности полного исследования причины.

Во-первых, падение давления в маслосистеме может быть спровоцировано утечкой смазочной жидкости, что следует исключить на первых этапах осмотра машины. Также нужно обратить внимание на уровень масла.

Во-вторых, структура масла должна отвечать его базовым характеристикам, без примесей, пены, эффекта разбавленной смазки или слишком густой консистенции, а также эмульсионным образовании, которое собирается на крышке емкости.

Как самостоятельно избавится от низкого давления:

При низком уровне масла следует его долить.

Увеличение количества смазки говорит о попадании топлива или антифриза, после чего всю систему нужно поддаваться чистке.

Норма масла может говорить о загрязнении фильтров маслоприемника или неполадках в редукционном клапане, что говорит о потребности использования присадки.

Несоответствие масляного состава – полная замена смазки.

Самым эффективным и действенным способом воздействия на уровень масляного давления является использование дополнительных составов – присадок. Они имеют широкий спектр действия, предотвращая замерзание системы и преждевременный износ деталей, образуя на них тонкую защитную пленку. При выборе следует руководствоваться индивидуальными характеристиками бензинового двигателя.

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