На Луганщине из-за карантинных мер переносится концерт этногруппы «ЯгОды»

В связи с решениями, принятыми Кабинетом Министров Украины, которые должны обезопасить украинцев от COVID-19, концерт этногруппы«ЯгОды», который запланирован на 13 марта 2020 перенесен на май 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

В театре подчеркивают, что все билеты действительны.

«Между тем, билеты, которые были приобретены на концерт этногруппы «ЯгОды» в кассе театра можно вернуть в кассе театра до 13.03.2020 года (до 18:00). Для возврата билетов, приобретенных через электронную систему на сайте karabas.com необходимо обратиться к оператору системы по телефону 0673260737. Также приобретенные билеты на концерт в марте, действительны на концерт, который состоится в мае (дата будет сообщена позже). Дополнительную информацию о возврате билетов можно получить по телефону 0661471080. Приносим извинения за неудобства», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, отмечается, что камерные спектакли (до 200 зрителей) состоятся согласно мартовской афишы, а именно: 14 и 15 марта в 18:00 К. Гольдони «Мирандолина», комедия.