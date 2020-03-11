В Золотом-4 под обстрел НВФ попал двор местных жителей: повреждена крыша гаража и авто. ФОТО

Вчера, 10 марта, российские оккупанты из гранатометов обстреляли гаражное сооружение в населенном пункте Золотое 4 на ул. Вторая Свободная, дом 53.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Повреждена крыша гаража, кроме того, обломками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Вероятно, повреждения были получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое 5