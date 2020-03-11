Поезду Хмельницкий — Лисичанск присвоили имя погибшего бойца АТО

Из Хмельницкого в Лисичанск теперь курсирует именной поезд — «Героя Максима Яровца», передает Depo.Хмельницький .

Назвали его в честь 21-летнего лейтенанта родом из Хмельницкого, который, выполняя боевую задачу в зоне АТО , погиб вблизи Марьинки. Инициировал присвоение друг участника АТО Владислав Бондарь, чтобы увековечить память своего товарища.

«Поезд этот будет символизировать единство нашего государства, будет напоминать, что в Украине еще идет война и нам не» какая разница «, — говорит железнодорожник и инициатор проекта Владислав Бондарь, — Этот поезд — символ для тех, кто живет в Донецке и Луганске, что они являются частью Украины. И, очень надеюсь, поезд скоро поедет в Луганск, поедет в Донецк, потому что, по сути, это тот поезд, следовавший по маршруту из Дебальцево в Хмельницкий «.

Фактически четыре месяца понадобилось для принятия решения и повышение классности поезда, который преодолевает на своем пути 1115 км и является одним из самых прибыльных в Украине.

Мать Максима со слезами на глазах реагирует на событие, в очередной раз вспоминая сына — тогда молодого командира роты глубинной разведки: «Я хочу, чтобы имя не забывалось. Пройдут годы, мы умираем, а память будет. И это память не только о нашем сыне. Я думаю, что это, как символ всех погибших — более 4000 защитников Украины, которые положили свою жизнь в российско-украинской войне. «

В кассовом зале хмельницкого вокзала разместили и памятную доску с краткой биографией 21-летнего павшего командира. Летенант Максим Яровец с позывным «Скиф», был командиром взвода отдельного разведывательного батальона. Погиб, подорвавшись на мине.

Указом Президента Украины «За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга», Максим Яровец награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью «Защитник Украины» от благотворительного фонда Союза Матерей Мира, почетным знаком городского общества «Мужество и Отвага». Он Почетный гражданин города Хмельницкого.

Перед тем, как присвоить имя Героя поезда, его и осовременили. Поезд — фирменный, второго класса, то есть улучшенного комфорта. Для него отбирали персонал из лучших проводников хмельницкого резерва, которые могут обеспечивать качественные услуги. «Именной статус для поезда является самой своеобразной наградой, который может иметь вообще поезд. Именных статусов поездов у нас очень мало. Это, по сути, будет второй такой в ​​Украине уникальный поезд, после поезда Владислава Зубенко, который погиб на Майдане», — говорит Владислав Бондарь.

Уже на днях на вагоны поезда нанесут его название — «Максим Яровец», а сверху будет написан маршрут движения — Хмельницкий — Лисичанск.