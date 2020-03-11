НВФ «ЛНР» собираются вводить термометрический контроль на пункте пропуска у Станицы Луганской

Из-за угрозы новой коронавирусной инфекции COVID-19 незаконные вооруженные формирования организовывают обязательный термометрический контроль на пункте пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской.

Об этом сообщил сепаратистский ЛИЦ.

«Все для этого у нас уже подготовлено, там (на пункте пропуска) дежурят наши медики, там у нас постоянно дежурит скорая помощь», — заявила так называемая «представитель ЛНР» в ТКГ в Минске Ольга Кобцева.

Отметим, что украинская сторона на КПВВ «Станица Луганская» уже ввела температурный скрининг. Кроме этого, по приказу командования ООС с 7 марта на КПВВ Донбасса из-за угрозы коронавируса введены временные ограничения.