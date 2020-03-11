В отделах полиции Луганщины появятся «комнаты, дружественные к ребенку»

Безопасность детей для полицейских Луганщины остается одним из наиболее приоритетных направлений работы. Поэтому, для улучшения условий и качества предоставления полицейской помощи детям, Управлением превентивной деятельности и общественными организациями «Моя Новопсковщина» и «Кременской центр регионального развития« Наша община »разработаны 2 проекта оснащения в 7 отделах полиции« комнат дружественных к ребенку »по методике« зеленых »комнат. Идею создания таких комнат поддержано Программой ООН по восстановлению и развитию мира по финансированию правительств Дании, Швеции и Швейцарии.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Сегодня, полицейские и общественность провели рабочую встречу и обсудили план реализации этих проектов.

Данные комнаты уже в сентябре 2020 появятся в отделах полиции, поэтому впереди еще много работы. Это ремонты помещений и их оснащение по философии «Правосудие, дружественное к ребенку», обучение полицейских ювенальной превенции по использованию указанных комнат.

Во время встречи присутствующие в деталях определили дальнейшие шаги действий и остановились на главном: только совместными усилиями и слаженной работой полицейскими и общественностью будет создана новая современная философия полицейской помощи нашим детям