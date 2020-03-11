В Новопскове спасатели провели дезинфекцию колодцев

11 марта на выполнение требований Госпродпотребслужбы, спасателями 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области проводятся мероприятия по откачке и дезинфекции колодцев общего пользования, расположенных в пгт Новопсков по адресам: ул. Украинская, 134; ул. Новороссошанская, 35; ул. Магистральная, 240; ул. Прикамьянская, 6.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ

В связи с дезинфекцией жителям обязательно воздержаться от потребления воды по данным колодцев минимум на 1 неделю — на период экспозиции действующего вещества дезинфектантов.

После дезинфекции будет проведено повторное откачки воды и уже потом будет возможно пользование колодцами.