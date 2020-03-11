Опасные игры: в Северодонецке спасатели снимали 11-летнего мальчика с крыши гаража

10 марта в 16:30 в Службу спасения «101» Северодонецка позвонил 11-летний мальчик и попросил о помощи.
«Мальчик сообщил, что вместе с друзьями бегал по крышам гаражей. Потеряв интерес к опасной игре, ребята спрыгнули с крыши и бросились прочь. Подросток, поняв всю опасность, не смог самостоятельно спуститься на землю и позвонил спасателям», — сообщили в областном спасательном ведомстве.
Спасатели, прибывшие на вызов, помогли мальчику спуститься на землю. Он поблагодарил своих спасателей и пообещал впредь быть более ответственным.
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«Уважаемые родители! Спасатели призывают Вас заботиться о безопасности своих детей! И обязательно рассказывать им о последствиях опрометчивых поступков!», — призвали в ведомстве.