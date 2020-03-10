LED телевизоры – особенности

В современном мире без техники просто не обойтись. Телевизоры и компьютеры, крупная бытовая техника и мелкая, отопление – все это важно подбирать для обустройства жилья тщательно и не спеша, грамотно. И в интернет-магазине SMART 3D вы найдете все, что искали. Посетив сайт https://smart3d.com.ua/tv/led, вы сможете ознакомиться с роскошным ассортиментом качественных и стильных, многофункциональных LED телевизоров. Подобные модели предпочитают многие. На то есть масса веских причин.

Телевизор является наиболее востребованным бытовым прибором. Он в наличии практически в каждой семье, и многие предпочитают именно Led модели. Телевизор с LED подсветкой позволяет комфортно смотреть все программы. Ведь благодаря светодиодам, значительно увеличивается яркость, а также контрастность изображения. В результате гарантирована точность картинки.

Жидкокристаллические телевизоры Led представляют собой обычные модели с ЖК матрицами, при этом для подсветки используют новую технологию LED. Светодиоды обладают меньшим размером по сравнению с люминесцентными лампами. Таким образом удается устанавливать их по краю матрицы или с тыльной стороны. В первом случае – по всему периметру. Во втором – расположение сзади.

Подобная технология подсветки позволяет добиться равномерности в плане освещения экрана. А значит, значительно улучшается и качество изображения. Появляется четкость, цвета становятся более глубокими.

На сайте https://smart3d.com.ua/ вы сможете выбрать и приобрести по лояльным ценам не только LED телевизоры, но и компьютеры, а также крупную и мелкую бытовую технику. Для вас – возможность созвониться со специалистами, чтобы в мобильном режиме компетентно и абсолютно бесплатно получить консультацию специалистов. Они ответят на ваши вопросы и помогут сделать верный выбор. При этом в полном объеме будут учтены ваши запросы, пожелания и предпочтения. Здесь гарантируют высокое качество обслуживания и безупречный сервис. Вы останетесь довольны приобретением. Каждая модель заслуживает вашего внимания. И любой ваш выбор будет верным.