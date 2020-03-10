Волынец: шахты «Первомайскуголь» работают в режиме жизнеобеспечения

Анонсированное на 8-10 марта обесточивание ряда шахт удалось отложить.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По состоянию на 12.00 семь государственных угледобывающих предприятий работают в обычном режиме. Шахты ГП «Первомайскуголь» поддерживаются в режиме жизнеобеспечения — за долги предприятию ограничили энергоснабжение еще на прошлой неделе. Отключены контора, котельные, нет связи.

Волынец подчеркнул, что удалось отложить обесточивание шахт.

«Ибо кроме того, что шахты задолжали за электричество, перед шахтами задолжали за отгруженный уголь. Все предприятия государственной формы собственности — то вопросов к государству в сложившейся ситуации больше, чем к любому другому.Пока Минэкоэнерго не имеет руководителя, советую менеджерам «Укринтерэнерго», которые помимо прочего, не смогли обеспечить своевременное заключение договоров, не забывать об экономических и экологических последствиях отключений», — отметил Волынец.

Напомним, что ранее ГП «Региональное электрические сети» угрожало полностью обесточить шахты ГП «Торецкуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Угольная компания« Краснолиманская », ГП «Волыньуголь» и ГП «Львовуголь» из-за того, что поставщик «последней надежды» «Укринтерэнерго» не заключил договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам с угледобывающими предприятиями государственной формы собственности и в связи с постоянным невыполнением шахтами гособязательств по расчетам за потребленную электроэнергию