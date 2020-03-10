Ограничения на КПВВ из-за угрозы коронавируса: представитель омбудсмена провел переговоры с командованием ООС

Представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский по поручению Людмилы Денисовой провел переговоры со штабом ООС относительно введения временных ограничений пересечения КПВВ, для лиц у которых обнаружены симптомы поражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил сам Павел Лисянский на своей странице в соцсети.

Сегодня, по поручению Уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека Людмилы Денисовой я провёл переговоры со штабом ООС, высказал обеспокоенность данным решением, в связи с тем, что оно нарушает конституционные права граждан Украины (24, 33, 49 КУ).В штабе ООС меня заверили, что сейчас ведётся работа над внесением изменений данного решения. Со штабом ООС я на прямой связи, по изменении ситуации сразу предоставлю информацию», — отметил Павел Лисянский.

Напомним, что правозащитники написали открытое обращение, раскритиковав данное решение.