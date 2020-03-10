В Лисичанске копы поймали с поличным воришку

Злоумышленник, который пытался совершить кражу имущества из частного домовладения задержан в городе Лисичанске.

Об этом сообщили в Полиции охраны Луганской области .

Около 11.00 наряд реагирования Лисичанского городского отдела полиции охраны находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение по спец линии «102» о том, что неизвестный мужчина проник в частный дом по улице Нагорной.

Прибыв на место происшествия, при внешнем осмотре здания, работники полиции обнаружили разбитое окно и услышали посторонний шум в помещении, после чего блокировали дом.

По требованию сотрудников полиции охраны, неизвестный вышел из дома и был задержан, им оказался 39-летний местный житель.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия задержанный был передан сотрудникам следственно-оперативной группы Лисичанского ОП ГУНП в Луганской области. Предварительная правовая квалификация преступления по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.