На Луганщине из-за возгорания сухостоя сгорели две хозпостройки и летняя кухня

9 марта в 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории по адресу: Новопсковский район, с. Рыбянцево, ул. Гагарина.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

На момент прибытия спасателей на место происшествия, огонь от сухой травы перекинулся на постройки частного двора и уничтожил летнюю кухню и две хозяйственные постройки. Еще одно сооружение была охвачено огнем и существовала угроза рядом расположенному жилому дому. Учитывая масштаб и обстоятельства пожара, для ликвидации были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар, уничтоживший 1,5 га сухой травы и здания на площади 42 кв. м локализован в 13:39 и ликвидирован в 14:45.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.