На пороге дома увидели труп: в неподконтрольном Луганске жестоко расправились с владельцами ювелирки

Накануне 8 марта во временно неподконтрольном Луганске произошло чудовищное убийство целой семьи — владельцев ювелирного магазина «Изумруд».

Об этом сообщает источник «Луганский инсайд».

Так, 7 марта, охранник и сотрудница магазина обеспокоились тем, что их начальница не вышла на работу и не отвечает на звонки. Они приехали к женщине домой в домовладении по адресу ул. Братьев Палкиных. На пороге дома увидели мужа начальницы в луже крови и вызвали «полицию».

«На месте происшествия были обнаружены тела Ивана О. (муж Галины), Галины О., Натальи С., и Никиты С., с огнестрельными ранениями (стреляли из ПМ с глушителем). Однако источники мне также сообщают о имеющихся у жертв ножевых ранениях», — сообщает «Луганский инсайд».

По имеющимся данным, хозяева были ограблены.

Источник считает, что данное преступление — дело рук бандитов, которые ограбили владельцев других ювелирок — 24 ноября прошлого года ограбили дом на ул. Матросова и 14 декабря дом в Малой Вергунке.

«Насколько мне известно эти три дела объединили в одно производство.Работает преступная группа четко, слаженно, и явно по чей-то наводке», -резюмировал источник.

По данным dn.depo.ua, убитой владельце ювелирки было 75 лет, ее супругу — 77 лет. Двое других погибших — это дочь предпринимательницы от первого брака 1972 г.р. и ее сын 1992 г.р.