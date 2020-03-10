Минобороны: с начала суток в зоне ООС погиб украинский военный, еще четверо ранены

С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз.

Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Украины

Вблизи населенного пункта Ореховое, что на Луганском направлении, после 7 часов утра противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три 120-е мины и совершил 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

На Донецком направлении около 8 часов неподалеку Старогнатовки раздавались враждебные автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С 9.30 трижды были обстреляны наши воины, защищают подступы к населенному пункту Пески.

На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

По предварительной информации, по состоянию на 12.30, информации, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения.

Потери противника уточняются