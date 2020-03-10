На неподконтрольном Донбассе госпитализовали женщину с подозрением на коронавирус

Вчера, 9 марта, на временно неподконотрольной территории Донецкой области госпитализирована женщина, прибывшая из Китая в Москву. 6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19 (коронавируса), тест был отрицательный

Об этом сообщает так называемый «Минздрав ДНР».

«При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается», — сказано в сообщении.

За всеми лицами, контактировавшими с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение

















