В рамках акции «Восстанавливаем леса вместе» северодончане высадили 18 тысяч саженцев сосны. ФОТО

10 марта более 400 северодончан — школьников, студентов, преподавателей, работников горсовета и коммунальных предприятий, рядовых горожан — в рамках акции «Восстанавливаем леса вместе» приняли участие в высадке саженцев сосны на согласованных с ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» участках, пострадавших от пожаров .

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Сегодня более 400 жителей Северодонецка высадили около 18 000 саженцев сосны на 4-х гектарах нашего лесоохотничьего хозяйства. И это прекрасно и правильно — северодончанам нужен чистый воздух. Отмечу, что акция по высадке деревьев не разовое мероприятие, а будет продолжаться пока это будут позволять погодные условия. Поэтому приглашаю всех неравнодушных присоединиться к благоустройству Северодонецка и восстановлениювокруг него под эгидой ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» сосновых насаждений », — сообщил и.о. главы горсовета Вячеслав Ткачук.