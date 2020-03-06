В Лисичанске в гараже члена НВФ, которого обменяли в декабре, нашли боеприпасы. ФОТО

На Луганщине правоохранители изъяли боеприпасы, принадлежащих боевику НВФ так называемой «ЛНР».

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Во время проведения санкционированных обысков в рамках открытого уголовного производства по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», правоохранители изъяли 6 корпусов гранат, 400 г тротила, 39 патронов калибра 7,62 мм и затвор винтовки.

Взрывоопасные предметы были изъяты в помещениях, принадлежащих осужденному по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и ст. 263 УК Украины 52-летнему жителю г.. Лисичанск, которого в рамках обмена передали в г. Луганськ (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР»).

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются