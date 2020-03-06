НВФ «ДНР» лишили украинский язык статуса «государственного»

Так называемые «депутаты народного совета ДНР» исключили украинский язык из числа «государственных».

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Как указано, это якобы связано с «защитой и поддержкой» русского языка, решение учитывает «интеграционные процессы с РФ» и » не нарушает права граждан».

При этом русский язык так называемые «депутаты» сделали «базовым для преподавания в учебных заведениях», якобы «сохранив возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся»