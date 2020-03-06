В Лисичанской многопрофильной больнице открыли диагностический центр

В четверг, 5 марта, в Лисичанский многопрофильной больнице состоялось открытие обособленного структурного подразделения диагностического центра ООО «Микомед».

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

Отметим, что диагностический центр уже работал некоторое время в тестовом режиме, а сейчас переходит на полный рабочий день. Заведение находится на первом этаже Лисичанской многопрофильной больницы, оснащенный современным 64-срезовым спиральным томографом Philips Brilliance. Аппарат позволяет проводить все существующие компьютерные томографические (КТ) исследования, включая сканирование артерий сердца. Большой диаметр гентри ( «бублик») и большая грузоподъемность стола позволяет отсканировать пациентов любой комплекции и массы тела (до 200кг). Есть настройки, позволяющие уменьшить дозу облучения без снижения качества изображения.

На сегодняшний день компьютерная томография является ведущим методом диагностики многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких и средостения, органов брюшной полости, сосудов головного мозга, шеи, аорты, легочных артерий, артерий сердца и другие. Также КТ незаменимый помощник в онкологии, неврологии, урологии, травматологии, хирургии, терапии и других смежных специальностей.

Городской голова Сергей Шилин рад, что в городе теперь есть компьютерный томограф и лисичанам при необходимости не придется ездить в соседний город.

«К сожалению, — отметил Сергей Иванович, — пока городские власти не могут приобрести такой современный аппарат для больницы. Поэтому рад, что предприятие ООО «Микомед» выразило желание и будет работать на территории нашего города, для наших граждан ».

Отметим, что Обособленное структурное подразделение диагностического центра ООО «Микомед» работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье — выходной, по адресу ул. В. Сосюры, 424 (1-й этаж Лисичанской многопрофильной больницы), т. (099) 676-18-16.