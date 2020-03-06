«Жертв» выбирали среди молодежи и подростков: на Луганщине разоблачили ОЗГ, которая воровала деньги с банковских счетов граждан

На Луганщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группировки, участники которой похищали деньги с банковских счетов граждан, проживающих в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, двое жителей Северодонецка незаконно получали персональные данные жителей региона и доступ к их банковским карточкам и системы веб-банкинга.

Злоумышленники преимущественно выбирали в «жертвы» молодежь и подростков. Они входили к молодым людям в доверие и обещали вознаграждение за использование их банковских счетов якобы для операций по переводу средств за границу. На самом деле участники группировки завладевали деньгами граждан или оформляли на их имя онлайн-кредиты.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины оперативники спецслужбы провели обыски по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли телефоны, банковские карты, компьютерную технику, которые злоумышленники использовали в противоправной деятельности.

По оперативной информации СБ Украины, фигуранты поддерживают постоянную связь с объявленным в розыск по ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевиком так называемого «2 АК ЛНР», который является родственником одного из них. Сейчас проверяются данные о причастности участника НВФ к деятельности злоумышленников и получения им части похищенных средств.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.