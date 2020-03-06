Гайдай встретился с двумя экс-пленниками НВФ: о каких проблемах говорили

Сегодня, 6 марта, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай встретился с жителями Луганщины, освобожденными из плена накануне нового года.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Среди 76 освобожденных тогда граждан Украины четверо луганчане. Двое из них приехали в Северодонецк, обратившись к Сергею Гайдаю за помощью. Это Виктория Воронина, имеющея малолетнего ребенка, и Анатолий Семиренко.

Их обоих беспокоили вопросы предоставления жилья и материальной помощи. Лично Викторию — возможность продолжения обучения в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля за средства государственного бюджета, которое было прервано из-за попадания в плен.

Девушка сообщила, что ранее в вузе пообещали ей восстановить статус соискателя высшего образования лишь на контрактной основе.

«Мы обеспечим достойный уровень жизни бывшим пленным, которые месяцами, а то и годами, вынуждены были находиться в неволе. Важно как можно быстрее помочь им социализироваться. Организовать обмен пленными — трудное дело, однако не менее сложно адаптироваться к мирной жизни, найти жилье, работу и видеть перспективу именно здесь, на Луганщине », — отметил Сергей Гайдай.

Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации предложил пути решения каждой из этих вопросов. В частности, механизм предоставления достойной материальной помощи и восстановления обучения в вузе.

Также Сергеем Гайдаем озвучены возможные варианты предоставления жилья, но обязательно с капитальным ремонтом.

Например, квартиры, которые по поручению Президента Украины пока восстанавливают в Золотом. В этом случае нужно ждать два-три месяца. Кроме того, сейчас идет процедура покупки недостроев в Кременной, однако срок сдачи объекта — значительно больше.

«Надо понимать, что есть категория переселенцев, которой жилье необходимо срочно, а есть те, кто просто может получить квартиры», — отметил Сергей Гайдай.

По восстановлению обучения в вузе главой Луганщины уже предоставлено соответствующее поручение — с сентября Виктория продолжат получение высшего образования.

Через несколько дней состоится повторная встреча, к которой присоединятся и те бывшие пленные, кто сегодня не смог обсудить проблемные вопросы с главой Луганщины. Именно тогда они должны избрать один из предложенных председателем облгосадминистрации вариантов по каждому из вопросов.