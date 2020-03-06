На КПВВ «Станица Луганская» увеличено время работы электрокаров

Гуманитарная организация «Пролиска» в связи с переходом КПВВ «Станица Луганская» на линии разграничения на весенний график работы приняла решение об увеличении времени работы электрокаров .

Об этом сообщил глава гуманитарной организации Евгений Каплин.

Режим работы электрокаров в весеннее время — ежедневно с 8 до 17 часов.

Категории лиц, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:

— лица с инвалидностью;

— немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом),

маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

— беременные женщины;

— малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Сопровождение на электрокарах осуществляется бесплатно.