Трое северодончан «обчистили» торговую палатку, позарившись на пиво

В Северодонецке прошлой ночью неизвестные ограбили ночную торговую палатку на проспекте Гвардейском.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Неизвестные, взломав замок в холодильнике для напитков, похитили из него десять бутылок пива и убежали.

Через час, на проспекте Центральном, патрульные заметили похожих по ориентировке мужчин с пивом в руках. Вероятными грабителями оказались трое местных жителей в возрасте от 18 до 19 лет. Их патрульные доставили в отделение полиции. Впоследствии продавец узнала в них лиц, совершивших грабеж.

Объяснять мотивы своего поступка молодые люди будут следственно-оперативной группе, которая детально установит обстоятельства происшествия.