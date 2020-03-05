В северодонецких троллейбусах появились валидаторы. ФОТО

В Северодонецке в троллейбусах номера 401, 406 и 410, работающие на маршруте «К.Депо — ДК Химиков», установлены валидаторы.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Валидаторы теперь можно использовать для оплаты проезда с банковской карты (кредитки) или NFC связи.

Валидаторы в северодонецких троллейбусах установлены при поддержке «ПриватБанка».

В горсовете отметили, что это первый шаг для перевода расчетов за проезд в городском электротранспорте в безналичную форму.