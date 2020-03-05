8-10 марта могут полностью обесточить шахты ГП «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь» на Луганщине, — Волынец

8 — 10 марта могут полностью обесточить шахты ГП «Торецкуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Угольная компания« Краснолиманская », ГП «Волыньуголь» и ГП «Львовуголь».

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что ГП «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ » намерено полностью прекратить распределение электрической энергии указанным государственным шахтам из-за того, что поставщик «последней надежды» «Укринтерэнерго» не заключил договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам с угледобывающими предприятиями государственной формы собственности и в связи с постоянным невыполнением шахтами гособязательств по расчетам за потребленную электроэнергию.

«Сами шахты не имеют средств расплатиться с долгами, потому что перед ними за отгруженный уголь задолжали другие государственные предприятия «Госуглепоставки» и знаменитое «Центрэнерго». Замкнутый круг долгов и обязательств среди субъектов, подчиненных Министерству энергетики. На сегодня отрасль обезглавлена. Существует острая потребность в профи, который урегулирует вопрос отключения шахт и выведет отрасль из кризиса», — рассказал М. Волынец.