«ЮНИСЕФ» купил «Старобельскводе» экскаватор-погрузчик и почти 7 км новых труб

Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» купил районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» современный экскаватор-погрузчик и почти 7 км новой пластиковой трубы.

Об этом сообщают «Старобельские новости».

Как отметил мастер водопроводного участка Артем Дивочий, 6 км 700 м трубы различных диаметров (от 50 мм до 225 мм) распределят между семью районами, которые обслуживает предприятие.

А вот в самом Старобельске с городскими властями будут согласованы улицы, на которых будут меняться трубы водоснабжения и водоотведения.