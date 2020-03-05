«ЮНИСЕФ» купил «Старобельскводе» экскаватор-погрузчик и почти 7 км новых труб

Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» купил районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» современный экскаватор-погрузчик и почти 7 км новой пластиковой трубы.
Об этом сообщают «Старобельские новости».
Как отметил мастер водопроводного участка Артем Дивочий, 6 км 700 м трубы различных диаметров (от 50 мм до 225 мм) распределят между семью районами, которые обслуживает предприятие.
А вот в самом Старобельске с городскими властями будут согласованы улицы, на которых будут меняться трубы водоснабжения и водоотведения.
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«Все то, что нам предоставил ЮНИСЕФ, абсолютно бесплатно, — говорит А. Дивочий. — Организация сама занималась «растаможкой», доставкой — то есть не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета. Мы очень благодарны ЮНИСЕФу и надеемся на дальнейшее сотрудничество»