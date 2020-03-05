В Счастье открылась автостанция: опубликованы фото

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Сегодня, 5 марта, в прифронтовом городе Счастье Луганской области возобновила работу автостанция.

Об этом сообщают «Автостанции Луганщины».

«В 2014 году, во время боев в результате оккупации Луганска российскими военными и наемниками, автостанция была практически разрушена. И вот наконец-то завершился ремонт и она открыла двери для жителей и гостей г.. Счастье», — сказано в сообщении.

На изображении может находиться: на улице
На изображении может находиться: 6 человек, люди стоят, обувь и в помещении
Нет описания фото.

Кстати, на сайте bus.com.ua уже можно отследить движения пассажирского транспорта по автостанции г. Счастье

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