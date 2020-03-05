Что такое и для чего нужен изотоник

Изотоническими называются напитки, которые помогают поддерживать баланс жидкости и солей (электролитов) в организме при активных спортивных тренировках. Спортивные напитки — неотъемлемая часть рациона любого спортсмена, поскольку они способствуют хорошему самочувствию и высокой работоспособности, что делает занятия более эффективными.

Почему изотоник, а не вода?

Активно тренируясь, мы стремительно расходуем влагу, а также ряд минеральных веществ, основную часть которых составляют калий, натрий хлор. Если не пополнять их запасы, спортсмен быстро почувствует недомогание.

Изотоники обладают сбалансированным составом, который максимально быстро усваивается организмом. Поэтому они намного лучше утоляют жажду, чем обычная вода. Для понимания — чтобы получить требуемое количество электролитов, в течение одной тренировки придется выпить до 20 л чистой воды. Согласитесь, цифра совсем фантастическая. На сайте https://meryl.com.ua/ отличный ассортимент изотоников.

Состав

Состоят изотонические напитки из следующих компонентов:

Соли (калий, кальций, натрий, магний), причем их концентрация максимально близка к естественной, поэтому изотонический напиток поддерживает состав плазмы крови на должном уровне.

Углеводы. К ним относятся простые сахара, также незаменимые во время больших нагрузок — они придают спортсмену энергию.

Собственно, вода.

Кому их можно пить? Спортсменам, и вообще всем, кто выполняет тяжелую физическую работу, особенно, когда на улице жарко, и человек теряет много жидкости за счет обильного потоотделения.

Как выбрать?

Производителей, предлагающих данную продукцию, достаточно много. Выбирайте только проверенные торговые марки, и обязательно читайте состав. Чем меньше в нем химии (искусственных подсластителей, красителей и т. д.) — тем лучше.

Удобность покупных напитков в том, что не нужно возиться с компонентами, каждый раз их смешивать и наливать в бутылку — за вас все уже сделал производитель.

Если есть время и желание, изотоник вполне можно приготовить самостоятельно — взять, например, воду, апельсиновый сок, сахар и соль, все перемешать и «загрузить» в удобную бутылку.

Когда пить?

Сделали один подход — выпили пару глотков напитка, даже если нет жажды. Усвоение происходит достаточно медленно, поэтому организм будет все время обеспечен минералами и жидкостью.

Что касается количества, пить нужно столько, сколько организм теряет во время тренировки — тогда дефицита влаги и необходимых веществ не возникнет. Купить изотоник можно сайте на meryl.com.ua, который предлагает хороший выбор данных напитков.