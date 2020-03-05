Оформление Зеленой Карты в Украине

С момента введения безвизового режима с Европой количество путешественников значительно увеличилось. Причем люди используют самый разный вид транспорта. Помимо самолетов и автобусов многие ездят в Европу на своих автомобилях. Что нужно для такого путешествия?

Чтоб пересечь границу с Украиной, водителю нужно оформить полис международного страхования. Называется он Зеленая Карта. Данная страховка действует в 46 странах мира. Её оформление гарантирует оказание помощи в случае экстренной ситуации. Действовать он может от 15 дней до 1 года. Гражданин самостоятельно решает, на какой срок оформлять документ.

Пройдя по ссылке window.unian.ua можно увидеть больше информации об оформлении данного документа. Нужно понять, как сделать все быстро и удачно. В таком случае, таможенная служба не откажет в пересечении границы.

Особенности оформления и проверки карты

Проверять наличие карты должна Пограничная служба Украины. При пересечении границы, водитель обязан показать этот документ. С февраля 2019 года действует автоматичная система проверки Зеленых Карт. Она сверяет данные, используя специальную систему.

Какие советы для оформления нужна знать автовладельцам?

Оформлять нужно в проверенных компаниях. Многие мошенники предлагают оформление прямо возле границы. Но официальный документ имеет массу знаков защиты, которые вычислят на любой таможне. Важно внимательно изучить документы, которые приходится подписывать. Можно использовать специализированные сервисы по оформлению Зеленой Карты. Важно убедиться, что это официальный сайт, которому разрешена такая работа. Получайте советы от опытных специалистов. Они подскажут, как оформить страховку и ничего не пропустить.

Да, важно делать все внимательно. В противном случае, таможня просто не даст гражданину выехать с территории страны.

Подведем итог. Получить Зеленую Карту нужно каждому, кто собирается ехать в Европу. Сделать это можно разными способами. Однако важно убедиться, что все сделано правильно и по закону.