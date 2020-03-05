Оформление Зеленой Карты в Украине

С момента введения безвизового режима с Европой количество путешественников значительно увеличилось. Причем люди используют самый разный вид транспорта. Помимо самолетов и автобусов многие ездят в Европу на своих автомобилях. Что нужно для такого путешествия?
Чтоб пересечь границу с Украиной, водителю нужно оформить полис международного страхования. Называется он Зеленая Карта. Данная страховка действует в 46 странах мира. Её оформление гарантирует оказание помощи в случае экстренной ситуации. Действовать он может от 15 дней до 1 года. Гражданин самостоятельно решает, на какой срок оформлять документ.
Пройдя по ссылке window.unian.ua можно увидеть больше информации об оформлении данного документа. Нужно понять, как сделать все быстро и удачно. В таком случае, таможенная служба не откажет в пересечении границы.
Особенности оформления и проверки карты
Проверять наличие карты должна Пограничная служба Украины. При пересечении границы, водитель обязан показать этот документ. С февраля 2019 года действует автоматичная система проверки Зеленых Карт. Она сверяет данные, используя специальную систему.
Какие советы для оформления нужна знать автовладельцам?
- Оформлять нужно в проверенных компаниях. Многие мошенники предлагают оформление прямо возле границы. Но официальный документ имеет массу знаков защиты, которые вычислят на любой таможне.
- Важно внимательно изучить документы, которые приходится подписывать.
- Можно использовать специализированные сервисы по оформлению Зеленой Карты. Важно убедиться, что это официальный сайт, которому разрешена такая работа.
- Получайте советы от опытных специалистов. Они подскажут, как оформить страховку и ничего не пропустить.
Да, важно делать все внимательно. В противном случае, таможня просто не даст гражданину выехать с территории страны.
Подведем итог. Получить Зеленую Карту нужно каждому, кто собирается ехать в Европу. Сделать это можно разными способами. Однако важно убедиться, что все сделано правильно и по закону.comments powered by HyperComments