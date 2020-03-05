В Станично-Луганском районе открылась амбулатория. С ремонтом и оборудованием помогли венгерские партнеры

Сегодня, 5 марта, в поселке Валуйское Станично-Луганского района, состоялось открытие отремонтированного здания сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины, которая отремонтирована и оборудована медицинским оборудованием за счет венгерских партнеров. Реализовывали проект партнеры УВКБ ООН гуманитарная миссия «Пролиска».

Открытие посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Медицинский персонал заведения будет оказывать необходимую помощь, как местным, так и людям с временно оккупированных территорий.





Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии, поблагодарил народ Венгрии за поддержку и помощь, которая превращается в очень необходимы на линии фронта социальные проекты. Также, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики поблагодарил народ Латвии за помощь Украине в преодолении последствий вооруженной агрессии. В частности Латвия направляет гуманитарную помощь, способствует реабилитации участников боевых действий, оздоровлению детей на своей территории и вручил благодарности Чрезвычайному и Полномочному Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто и Чрезвычайному и Полномочному Послу Латвийской Республики в Украине Юрис Пойкансу.

После торжественного открытия, делегация посетила КПВВ. Ознакомилась с порядком осуществления контрольно-пропускных операций, количеством граждан, пересекающих КПВВ, условиями пересечения линии разграничения. Большое внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс уделили общению с представителями ООН и партнерами ООН БФ «Право на защиту» и гуманитарной миссии «Пролиска», которые оказывают правовую, гуманитарную помощь, как гражданам, пересекающим КПВВ, так и жителям района.