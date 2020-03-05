На Луганщине возник масштабный пожар на складе-ангаре с семенами подсолнечника: фото, видео

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5 марта в 13:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Нещеретово Белокуракинского района.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит 800 тонн семян подсолнечника в состав — ангаре ООО «Виктория».

В настоящее время на месте происшествия работают 5 АЦ (3 АЦ с ГПСЧ-27, 1 АЦ с ГПСЧ-22, 1 АЦ с ГПСЧ-6) и 22 спасателя.

Также для подвоза воды задействованы РЖТ-8 и РЖТ-5 ООО «Виктория» и трактор для разбора конструкций.

Пожар на площади 500 кв. м локализован в 14:35.

По состоянию на 14:35 пострадавших и погибших на пожаре не выявлено.

Сейчас продолжается тушение пожара и разбор конструкции.

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