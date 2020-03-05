Луганщина — третья по показателю зарегистрированных в ВНО-2020

Всего для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировано 167522 лица, выбравшие 554539 тестирований.
Об этом передает пресс-служба ЛОВГА
Активно регистрируются абитуриенты в Полтавской (71% от ожидаемого количества), Харьковской (67,3% от ожидаемого количества), Луганской (61,9% от ожидаемого количества), Донецкой (61,8% от ожидаемого количества) областях.
Традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (164937 зарегистрированных), история Украины (117 120 зарегистрированных), математика (86101 зарегистрированных). Учитывая особенность Условий приема в учреждения высшего образования значительное количество участников выбирают также биологию (50931 зарегистрированных) и географию (60060 зарегистрированных).
Напомним, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продолжается до 24 марта 2020 года.
Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта.
По материалам Украинского центра оценивания качества образованияcomments powered by HyperComments