В 2019 году патрульные Луганщины зафиксировали 57 ДТП с участием пешеходов

За прошлый год патрульные зафиксировали 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием пешеходов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.
Это составляет более 33% от общего количества ДТП с пострадавшими. В них погибло 2 человека, и более 60 получили травмы различной степени тяжести.
Частыми причинами травмирования и гибели пешеходов, становится нарушение ими правил дорожного движения — переход проезжей части в неустановленном месте и пренебрежение запрещенным сигналом светофора.
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«Напоминаем, что пешеход — это участник дорожного движения, который имеет не только права, но и обязанности. Ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами регулируется ст.127 КУоАП», — сказано в сообщении.