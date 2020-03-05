В 2019 году патрульные Луганщины зафиксировали 57 ДТП с участием пешеходов

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За прошлый год патрульные зафиксировали 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием пешеходов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Это составляет более 33% от общего количества ДТП с пострадавшими. В них погибло 2 человека, и более 60 получили травмы различной степени тяжести.

Частыми причинами травмирования и гибели пешеходов, становится нарушение ими правил дорожного движения — переход проезжей части в неустановленном месте и пренебрежение запрещенным сигналом светофора.

«Напоминаем, что пешеход — это участник дорожного движения, который имеет не только права, но и обязанности. Ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами регулируется ст.127 КУоАП», — сказано в сообщении.

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