В 2019 году патрульные Луганщины зафиксировали 57 ДТП с участием пешеходов

За прошлый год патрульные зафиксировали 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием пешеходов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Это составляет более 33% от общего количества ДТП с пострадавшими. В них погибло 2 человека, и более 60 получили травмы различной степени тяжести.

Частыми причинами травмирования и гибели пешеходов, становится нарушение ими правил дорожного движения — переход проезжей части в неустановленном месте и пренебрежение запрещенным сигналом светофора.