Попаснянам помогут восстановить памятники, поврежденные в результате обстрела кладбища

18 февраля 2020 в результате обстрела повреждены могилы, надгробные плиты, стелы и другие элементы памятников на кладбище по ул. Красноярская в городе Попасная.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Для фиксации факта и составления акта повреждений или разрушений мест захоронений и рассмотрения вопроса получения посильной помощи на восстановление памятников, родным и близким захороненных лиц рекомендуем обратиться в исполком городского совета (ул. Мичурина, 1, второй этаж, к-т 231)», — сказано в сообщении.

Также указано, что с наступлением благоприятных погодных условий на территорию кладбища по ул. Красноярская будет организован завоз грунта для планирования территорий, которые были повреждены в результате обстрела.