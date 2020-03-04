В Старобельском районе отменили все массовые мероприятия

В Старобельском районе Луганской области отменили все массовые мероприятия.

Об этом сообщает местная райгосадминистрция.

Как указано, такое решение было принято «согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03.02.2020 года № 93-р «О мерах по предотвращению занесению и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV», писем Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Комплексного плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению занесению и распространения на территории Луганской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19 на 2020 год утвержденного решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) от 12.02.2020 года №4, Комплексного плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению занесения и распространения на территории Старобельского района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19 на 2020 год утвержденного решением районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 25.02.2020 года №2 и в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Старобельском районе».

Напомним, что ранее проведение культурно-массовых мероприятий ограничили в Станице Луганской.