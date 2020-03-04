Зеленский выступил на внеочередном заседании ВРУ: главное из его речи. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Верховной Рады, на котором планируются рассмотрение кадровых изменений в составе Кабинета министров.

Зеленский отметил достижения правительства, однако после этого жестко раскритиковал его провалы и общее положение дел в Украине, пишет Апостроф

«Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас», — отметил он.

По словам Зеленского, достоинства уходящего Кабмина — низкая инфляция, победа над игорным бизнесом и нелегальными АЗС, нет топ-коррупции.

«Но этого мало. Не красть — этого мало. Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца», — подчеркнул он.

Также Зеленский обратился к правоохранителям и призвал их к активным действиям по борьбе с коррупцией.

«Хочу сделать силовикам два подарка. Первый — календарь. Пусть поймут, что уже весна. Второй — уголовный кодекс», – заявил президент.