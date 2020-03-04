Сообщили о подозрении освобожденному из плена НВФ, который пытал своих соотечественников

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинскому гражданину, уличенному на истязании соотечественников во время содержания в так называемой «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция», что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НВФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке.

«Доказательную базу собрано в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБ Украины получены доказательства совершения им особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

Сотрудники СБ Украины во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации «ДНР», которые будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.