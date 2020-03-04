На КПВВ «Станица Луганская» появилась скорая медицинская помощь. ФОТО

Граждане смогут получить экстренную медицинскую помощь в течение всего времени работы КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту».

«На КПВВ« Станица Луганская », бригада скорой помощи присутствует на протяжении всей работы КПВВ. На КПВВ Донецкой области только в отдельные часы (с 16:00 до 18:00), когда прекращает работу международная организация, предоставляющая домедицинскую помощь. Постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям «, — прокомментировал Павел Лисянский, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины сообщили, что с 27 февраля на КПВВ Донбасса дежурят «скорые»