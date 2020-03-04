На Луганщине осудили водителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил велосипедиста

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Меловским отделом Старобельской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении водителя, при участии которого произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее   тяжкие телесные повреждения).

Во время судебного разбирательства прокурором доказано, что в августе 2019  года 50-летний житель Меловского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии сильного алкогольного опьянения, допустил выезд за пределы проезжей части на обочину противоположной   стороны и совершил наезд на велосипедиста.   В результате ДТП   пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и   был госпитализирован в больницу.

Приговором Меловского районного суда Луганской области обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на  3 года.

Примечание: в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).

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