Две громады на Луганщине стали победителями пилотного проекта электронного управления

Программа EGAP, реализуемая Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и финансируемая Швейцарским агентством развития и сотрудничества, направлена на использование новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования качества управления, улучшение взаимодействия власти и общества, и содействие социальным инновациям в Украине.

Об этом сообщается на сайте Программы «Электронное управление для подотчетности власти и участия общества» (EGAP)

Десять объединенных территориальных громад (ОТГ) в 5-ти областях Украины, которые были отобраны на открытом конкурсе в январе-феврале 2020 года, будут строить собственные истории успеха внедрения электронных решений. По условиям конкурса, участие могли принимать только ОТГ, готовые к изменениям и внедрении цифровых технологий. Цель — улучшение качества предоставления публичных услуг гражданам и повышение их доверия к власти.

Так, победителями конкурса в пилотных регионах Программы стали:

Винницкая область — Ильинецкая ОТГ, Ждановская ОТГ;

Волынская область — Вишневская ОТГ, Зимневская ОТГ;

Днепропетровская область — Подгороднянская ОТГ, Солонянская ОТГ;

Луганская — Беловодская ОТГ, Новопсковская ОТГ;

Одесская — Килийская ОТГ, Шабовская ОТГ.

Суть проекта — построение доверительных и прозрачных взаимоотношений между властью, обществом и бизнесом благодаря внедрению инновационных технологий, которые позволят людям реализовать собственные идеи развития ОТГ, а местной власти — стать более прозрачной и понятной для общества. Значительное внимание также будет уделяться улучшению процессов предоставления административных услуг населению.

Программа EGAP сможет, в частности, предложить громадам экспертную поддержку, обучение служащих и активистов, помощь в автоматизации работы органа местного самоуправления и центра предоставления административных услуг, а также комплексную поддержку внедрения современных цифровых технологий. Как ожидается, люди смогут с помощью смартфона голосовать за важные решения громады, выбирать, куда должны расходоваться средства бюджет громады, а также подавать свои предложения и идеи для следующих проектов или решения текущих задач.

Громады, которые стали победителями в конкурсе, имеют разную численность населения — от 4,5 до 26 000, а также от 4-х до 32-х населенных пунктов в своем составе. Их объединяет стремление к внедрению цифровых технологий и готовность местных властей к устойчивому и открытому диалогу с обществом. Уже в следующем году количество пилотных громад существенно увеличится.

Предполагается, что к 2023 году общее количество пилотных ОТГ достигнет 40-ка в пяти целевых областях Программы: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской.