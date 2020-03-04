С начала года граждане на КПВВ Донбасса 32 раза предлагали неправомерную выгоду пограничникам

С начала года граждане, которые направлялись через линию разграничения в районе операции Объединенных сил 32 раза предлагали пограничникам неправомерную выгоду, получая отказ и заканчивая путешествие в отделении полиции.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

«За месяц, который только начался пограничникам пришлось приостанавливать факт уголовного преступления по ст. 369 УК третий раз именно вчера. Так, через КПВВ » Новотроицкое» во временно оккупированный Донецк на автомобиле «ГАЗ» следовало двое граждан. При контроле мужчины предложили военнослужащим Донецкого пограничного отряда 1000 гривен за беспрепятственный пропуск через линию разграничения», — сказано в сообщении.



Противоправное предложение правоохранители отклонили и задокументировали. Взяткодателей передали работникам полиции, для дальнейших следственных действий.