На Луганщине тяжело ранен украинский военный

С начала текущих суток, 4 марта, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
С 6.20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Крымского.
А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам у Орехово.
В обоих случаях наши воины ответили противнику с вооружения, не запрещенного договоренностями.
По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов тяжело ранен.
Вчера, 3 марта, в результате обстрелов со стороны НВФ погиб военнослужащий Объединенных сил, 1995 года рождения. Пятеро военных с ранениями эвакуированы в военные госпитали для оказания необходимой медицинской помощиcomments powered by HyperComments