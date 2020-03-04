На Луганщине тяжело ранен украинский военный

С начала текущих суток, 4 марта, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

С 6.20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Крымского.

А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам у Орехово.

В обоих случаях наши воины ответили противнику с вооружения, не запрещенного договоренностями.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов тяжело ранен.

Вчера, 3 марта, в результате обстрелов со стороны НВФ погиб военнослужащий Объединенных сил, 1995 года рождения. Пятеро военных с ранениями эвакуированы в военные госпитали для оказания необходимой медицинской помощи