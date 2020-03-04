Отчет Freedom House: Украина частично свободна, Крым и ОРДЛО не свободны

Правозащитная организация из США «Дом свободы» ( Freedom House ) представила отчет Freedom in the World 2020 (он касается положения за период 2019) о состоянии свободы в мире.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Украина, как и ранее, осталась в категории «частично свободных» стран. А ее показатель в баллах по сравнению с предыдущим отчетом, за 2018, даже несколько вырос: теперь она имеет 62 балла (лучший возможный показатель — 100 баллов, наихудший возможный — 0), а в предыдущий год имела 60.

Как указывается, один из баллов добавился благодаря президентским и парламентским выборам, которые состоялись в Украине в прошлом году. Они улучшили показатель того, что оппозиция в Украине может прийти к власти путем выборов.

А еще один балл добавился в пункте о защите от незаконного применения физической силы, а также свободы от войн и беспорядков. Но здесь единственной причиной стало не улучшение в Украине, а лишь то, что в нынешнем отчете оккупированный Восточный Донбасс впервые рассмотрели отдельно от остальной Украины, поэтому тамошние обстоятельства перестали портить рейтинг неоккупированной территории Украины. Крым, где после оккупации Россией значительно ухудшилось состояние свобод, правозащитники и раньше рассматривали отдельно.

Все остальные показатели Украины остались на прежнем уровне.

«Коррупция остается эндемической, а инициативы, направленные на ее преодоление, внедряются лишь частично. Часто происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств; при этом работники полиции часто неправильно реагируют на такие нарушения », — отметили авторы отчета.

Главными событиями 2019 году в Украине правозащитники назвали уже упомянутые президентские и парламентские выборы, которые в целом были признаны соревновательными и честными, и начало работы нового правительства над давно ожидаемыми реформами.

«Продолжаются нападения и преследования журналистов, активистов и представителей меньшинств, в частности ромов и ЛГБТ + людей. В сентябре начал работать новый Высший антикоррупционный суд, но по состоянию на конец года никаких приговоров он не вынес », — говорится также в отчете.

С оккупированными территориями Украины, исследованными отдельно, ситуация значительно хуже: и Крым, и Восточный Донбасс — «не свободны».

Крым под оккупацией «не свободен»

Крым, в частности, получил только 8 баллов из 100 возможных — так же, как и год назад. Раздел о политических правах при этом получил оценку ниже нуля — минус 2. Причина в том, что в Крыму, говоря языком отчета, «осуществляется сознательное изменение этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещение политического баланса в пользу другой группы ».

«Оккупационные власти строго ограничивает политические и гражданские права, делая невозможным профессиональную деятельность независимых СМИ и применяет антитеррористические статьи, а также другие нормы законодательства для борьбы с оппозиционными проявлениями. Значительное количество украинцев было депортировано или иным образом вынуждено покинуть территорию Крыма. Крымские татары, коренное население, многие из которых открыто выступает против российской оккупации, испытывают серьезные репрессии со стороны власти », — говорится в крымском разделе отчета.

А среди главных событий года в Крыму названо то, что в июне 2019-го российская власть захватила контроль над последним храмом, который до сих пор принадлежал к Украинской православной церкви Киевского патриархата (так в тексте, после Объединительного собора в декабре 2018 он стал храмом канонической Православной церкви Украины — ред.), а также то, что оккупационная власть не позволила украинцам в Крыму проголосовать на выборах президента и Верховной Рады Украины.

Оккупирован Донбасс — новый раздел

Совершенно новым стал в нынешнем отчете раздел о восточном Донбассе . Ранее в «Доме свободы» говорили, что эту часть Донбасса отражают в основном разделе об Украине из-за возможности внезапного изменения ситуации.

«Несмотря на формальное прекращение огня, боевые действия еще продолжаются, и линия фронта периодически смещается то в одну, то в другую сторону. Ситуация на Донбассе может перерасти в реальный замороженный конфликт, и тогда мы изменим наш подход соответствующим образом », — заявляли в организации 2017 года. Теперь подход изменился.

Как отмечают правозащитники, в этом разделе они проанализировали ситуацию в регионе, состоящий из «частей Донецкой и Луганской областей Украины, которые еще в 2014 году были оккупированы российскими и пророссийскими сепаратистскими силами».

«Политическая деятельность на этих территориях строго контролируется силами безопасности, не оставляя места для полноценной оппозиции. Местные СМИ также находятся под строгим ограничениями, а пользователи социальных сетей подвергаются арестам за свои критические заметки. Верховенство права и гражданские свободы вообще не соблюдаются », — отмечается в отчете.

Этот регион получил 5 баллов из 100. Как и в крымском разделе, здесь есть отрицательный балл: минус 1 оккупированная часть Донбасса получила так же по пункту о «сознательном изменении этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещения политического баланса в пользу другой группы ».