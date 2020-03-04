«ЛЭО» обратилось к Зеленскому с просьбой решить вопрос долгов «Попаснянского водоканала»

На 11 марта 2020 года «Луганское энергетическое объединение» запланировало обесточивание объектов «Попаснянского водоканала», мотивируя это долгом в 184 204 334,43 грн. Энергокомпания обратилась к Президенту Украины с просьбой решить вопрос с долгами водников.

Об этом сообщается на страничке «ЛЭО» в соцсети.

«Вынуждены в очередной раз обратиться к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась с задолженностью Попаснянского водоканала, поскольку соответствующие министерства и ведомства не уделяют внимание этому важному вопросу. Общество вынуждено 11 марта 2020 осуществить ограничения электроснабжения всем объектам водоканала. Как следствие — без водоснабжения останутся более 48 000 абонентов, более 20 учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе 7 школ, 6 детских садов, 3 больницы, которые находятся на подконтрольных украинским властям территориях», — сказано в сообщении.

В «ЛЭО» заявили, что данный водоканал является одним из крупнейших должников.

«Из объяснений руководства общества, причиной этому является неурегулированность в течение длительного времени вопроса компенсации за воду, более 90% которой поставляется на неконтролируемую территорию», — сообщается в документе.