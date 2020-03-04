«Треть «серой зоны» – без газа, кое-где нет электричества»: реалии жизни в прифронтовых поселках Донбасса

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин рассказал о тяжелой жизни граждан в селах на линии разграничения в Донецкой и Луганской области. Благотворители считают около 70 населенных пунктов изолированными и труднодоступными.

«Когда мы начинали в 2015-м году работать в Опытном (район ДАП), там было 56 человек, сейчас – 37. Кто-то умер, кого-то убило… Зимой сгорела живьем в своем доме баба Маша. У нее, как и у всех «опытнян», шестой год не было электричества, она пользовалась керосиновой лампой. Я с ней познакомился в 2015-м году. Тогда у нее было прямое попадание в дом, ей нужен был уголь, чтобы топить свое полуразрушенное жилье. За эти годы женщина похоронила мужа, у нее на руках умер сын. Последнего ранило осколком в голову. Он лечился в Днепре, вернулся назад и его не стало. Похоронили его в воронке от снаряда, который его и ранил (хоронить на кладбище было запрещено по соображениям безопасности). Вместо гроба использовали ящик для снарядов. Повторюсь, пять лет назад она была жива, у нее был муж, сын и дом. Сейчас нет ничего и никого», — рассказал в интервью «УНИАН» Евгений Каплин.

По его словам в трети «серой зоны» нет газоснабжения, в некоторых населенных пунктах и электричества.

«Пять сел живут без органов власти — сельсоветы или сгорели, или остались на неподконтрольной территории. Вместо них должны были создать военно-гражданскую администрацию. Но она не создана. В итоге: инфраструктуры нет и восстановлением никто не занимается. Весной и осенью по тем дорогам не проедешь. С рейсовыми автобусами проблема, «скорая» не приезжает. Возникают трудности с доставкой продуктов. Во время последней эскалации в Новотошковское привезли хлеб. Водитель приехал в 5-30, просидел в подвале до 12 и сказал, что это была его последняя поездка. В Лобачево из всех благ цивилизации только электричество. В Опытном у многоэтажек стоят «мангалы», люди готовят на кострах. В селе проще, там у многих сохранились печи, отапливают и готовят на дровах. Спасибо Международному Комитету Красного Креста, который дает талоны на заправку газовых баллонов. Но до заправки тоже надо еще доехать», — отметил руководитель гуманитарной миссии.

При этом Каплин отметил, что даже в таких сложных жизненных обстоятельствах, люди не сдаются. Очень выручают грантовые программы от гуманитарных организаций (в части сельского хозяйства). В частности, «Пролиска» с Агентством ООН по делам беженцев шестой год предоставляет гуманитарную помощь, денежную помощь в сфере защиты, оказывает социальное сопровождение, транспортную поддержку, восстанавливает людям документы и ремонтирует пострадавшую инфраструктуру.