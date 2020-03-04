На видео показали ремонт участка трассы Н-26 в Луганской области

1 марта 2020 начались работы по фрезерованию на дороге Н-26 Чугуев — Меловое (через Старобельск), участок км 148 + 000 — 158 + 000. Этот участок дороги Н-26 находится между населенными пунктами Сватово — Мостки.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Дорога Н-26 — автомобильная дорога национального значения. Начинается в городе Чугуев, на Луганщине проходит через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск, заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией. До 09.08. 2017 дорога Н-26 имела нумерацию Р-07.

Значение дороги государственного значения Н-26 Чугуев — Меловое (через Старобельск) заключается в том, что она соединяет два региона — Харьковскую и Луганскую области, а также соединяет районы Луганской области.

Стоит отметить, что во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и предупредительным регулированием.

Работы по текущему среднему ремонту выполняет ООО «СК ЕВРОДОР».