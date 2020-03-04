В Станично-Луганском районе возник пожар в садовом товариществе

3 марта в 17:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в садовом товарищество «Озон» с. Пшеничное Станично — Луганского района.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит двухэтажный садовый дом.

Пожар на площади 40 кв. м локализован в 17:39 и ликвидирован в 18:20.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 7 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты.



